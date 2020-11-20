Годин заразился коронавирусом
15:59
Защитник «Кальяри» Диего Годин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
34-летний уругваец вернулся из расположения сборной в четверг, не вступал в контакт с футболистами и представителями команды. Сейчас он находится на самоизоляции.
В сезоне-2020/21 Годин провел 5 матчей за «Кальяри», на его счету 1 гол.
? | COMUNICATO@diegogodin positivo al #Covid19.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 20, 2020
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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