Годин заразился коронавирусом

Защитник «Кальяри» Диего Годин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

34-летний уругваец вернулся из расположения сборной в четверг, не вступал в контакт с футболистами и представителями команды. Сейчас он находится на самоизоляции.

В сезоне-2020/21 Годин провел 5 матчей за «Кальяри», на его счету 1 гол.