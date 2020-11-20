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Новости   //    Футбол   //    Италия

Годин заразился коронавирусом

15:59
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Защитник «Кальяри» Диего Годин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

34-летний уругваец вернулся из расположения сборной в четверг, не вступал в контакт с футболистами и представителями команды. Сейчас он находится на самоизоляции.

В сезоне-2020/21 Годин провел 5 матчей за «Кальяри», на его счету 1 гол.

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