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Сегодня, 11:22

Goal: «Наполи» готов сделать крупное предложение Конте

Алина Савинова
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В «Наполи» готовы предложить Антонио Конте контракт с заработной платой в размере 8 миллионов евро в год, чтобы он согласился возглавить команду, сообщает Goal.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянский специалист способен вернуть неаполитанцев на лидирующие позиции в серии А. Также он готов предоставить Конте широкие полномочия в управлении трансферной политикой «Наполи» и позволить ему назначить нового спортивного директора.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. Также он тренировал «Интер», «Челси», «Ювентус», «Аталанту» и другие команды. Клуб из Турина под его руководством стал трехкратным чемпионом Италии.

На данный момент «Наполи» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. Команда набрала 45 очков за 30 матчей.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/antonio-conte-harry-kane-reunion-bayern-munich-doubtful-napoli-make-huge-offer/blt407646fd7a693451
Антонио Конте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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