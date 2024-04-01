«Интер» победил «Эмполи» благодаря голам Димарко и Санчеса

«Интер» дома обыграл «Эмполи» в матче 30-го тура серии А — 2:0.

У хозяев в начале встречи гол забил Федерико Димарко, в концовке матча отличился Алексис Санчес.

Беспроигрышная серия «нерадзурри» в чемпионате Италии насчитывает уже 24 матча — 20 побед и 4 ничьих.

Команда Симоне Индзаги набрала 79 очков и лидирует в таблице серии А. «Милан», идущий вторым, отстает на 14 очков. «Эмполи» потерпел четвертое поражение подряд в серии А — 25 очков и 18-я строчка.