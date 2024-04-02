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Сегодня, 12:15

Ваноли откатился к плей-офф, Каррера опустился в зону вылета

Георгий Кудинов
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Паоло Ваноли.
Фото ФК «Венеция»

Два бывших главных тренера «Спартака» крайне неудачно провели 31-й тур серии В со своими нынешними командами.

«Венеция» Паоло Ваноли неожиданно уступила дома «Реджане» (2:3) и лишилась второго места, дающего прямую путевку в серию А. Гостей, за которых в свое время выступал форвард сборной России Игорь Симутенков, сейчас тренирует известный в прошлом защитник Алессандро Неста. Они проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели одержать волевую победу.

Ваноли получил за этот матч такие оценки: La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 5,0; Tuttosport — 5,5. В составе «Венеции» впервые в этом календарном году появился российский хавбек Денис Черышев — вышел на замену на 83-й минуте и запомнился тем, что один из соперников получил на нем желтую карточку.

«Асколи» под руководством Массимо Карреры потерпел поражение в гостях (1:2) от прямого конкурента в борьбе за место в серии В «Специи» и опустился в зону прямого вылета.

Оценки Карреры: La Gazzetta dello Sport — 5,5; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 6,0.

После 31 тура «Венеция» занимает третье место, набрав 57 очков. «Асколи» идет 18-м с 31. В следующем туре Каррера примет Ваноли на своем поле. Матч состоится 7 апреля.

ФК Асколи
ФК Венеция
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
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 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
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 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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