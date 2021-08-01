Глушаков и Соболев пошутили над новыми фото Кокорина: «Дыши. Выдохни, Сашуль»
17:15
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новый пост в своем Instagram. 30-летний футболист показала подписчикам фотографии в шортах, солнцезащитных очках и без футболки на фоне моря.
«Дыши», — написал в комментариях полущашитник «Химок» Денис Глушаков.
«Выдохни, Сашуль», — отреагировал нападающий «Спартака» Александр Соболев.
В геопозиции к фото указан Краснодарский край.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 4 матчах команды — без результативных действий. Большую часть второй половины сезона-2020/21 игрок восстанавливался от травмы бедра. Его контракт с «фиалками» действует до конца июня 2024 года.
Новая публикация в Instagram Александра Кокорина. Фото Instagram
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