Глушаков и Соболев пошутили над новыми фото Кокорина: «Дыши. Выдохни, Сашуль»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новый пост в своем Instagram. 30-летний футболист показала подписчикам фотографии в шортах, солнцезащитных очках и без футболки на фоне моря.

«Дыши», — написал в комментариях полущашитник «Химок» Денис Глушаков.

«Выдохни, Сашуль», — отреагировал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В геопозиции к фото указан Краснодарский край.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 4 матчах команды — без результативных действий. Большую часть второй половины сезона-2020/21 игрок восстанавливался от травмы бедра. Его контракт с «фиалками» действует до конца июня 2024 года.