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Глушаков и Соболев пошутили над новыми фото Кокорина: «Дыши. Выдохни, Сашуль»

17:15
Александр Кокорин и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новый пост в своем Instagram. 30-летний футболист показала подписчикам фотографии в шортах, солнцезащитных очках и без футболки на фоне моря.

«Дыши», — написал в комментариях полущашитник «Химок» Денис Глушаков.

«Выдохни, Сашуль», — отреагировал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В геопозиции к фото указан Краснодарский край.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 4 матчах команды — без результативных действий. Большую часть второй половины сезона-2020/21 игрок восстанавливался от травмы бедра. Его контракт с «фиалками» действует до конца июня 2024 года.

Новая публикация в Instagram Александра Кокорина. Фото Instagram
Новая публикация в Instagram Александра Кокорина. Фото Instagram

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