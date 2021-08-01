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38-летний Пандев продлил контракт с «Дженоа» на один сезон

08:59
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Нападающий Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа», сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне 38-летний форвард провел за «Дженоа» 30 матчей. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

На чемпионате Европы Пандев стал автором первого гола сборной Северной Македонии, но команда не смогла выйти из группы. После завершения турнира нападающий объявил о завершении международной карьеры.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1421703388237025283

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