38-летний Пандев продлил контракт с «Дженоа» на один сезон

Нападающий Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа», сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне 38-летний форвард провел за «Дженоа» 30 матчей. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.

На чемпионате Европы Пандев стал автором первого гола сборной Северной Македонии, но команда не смогла выйти из группы. После завершения турнира нападающий объявил о завершении международной карьеры.