38-летний Пандев продлил контракт с «Дженоа» на один сезон
08:59
Нападающий Горан Пандев продлил контракт с «Дженоа», сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
В минувшем сезоне 38-летний форвард провел за «Дженоа» 30 матчей. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи.
На чемпионате Европы Пандев стал автором первого гола сборной Северной Македонии, но команда не смогла выйти из группы. После завершения турнира нападающий объявил о завершении международной карьеры.
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