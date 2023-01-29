Аллегри: «Кажется, такого неудачного первого тайма у нас не было давно»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (0:2).

«Кажется, такого неудачного первого тайма у нас не было давно. После перерыва играли уже получше, но результат абсолютно закономерен.

Мы должны понимать, что сейчас оказались в непростой ситуации. Положение в турнирной таблице очень плохое. Нужно забыть о том, что мы вели борьбу за высокие места и перестраиваться на новую цель.

Сейчас для нас важен каждый матч, каждое очко. Не можем позволить себе такие неудачные серии», — приводит слова тренера Football Italia.

«Монца» во второй раз в сезоне обыграла «Ювентус» в чемпионате Италии. Команда набрала 25 очков и вышла на 11-е место в турнирной таблице. Туринский клуб с 23 баллами опустился на 13-ю строчку.

20 января прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила «Ювентус» 15 очков за финансовые махинации.