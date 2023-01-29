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Аллегри: «Кажется, такого неудачного первого тайма у нас не было давно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (0:2).

«Кажется, такого неудачного первого тайма у нас не было давно. После перерыва играли уже получше, но результат абсолютно закономерен.

Мы должны понимать, что сейчас оказались в непростой ситуации. Положение в турнирной таблице очень плохое. Нужно забыть о том, что мы вели борьбу за высокие места и перестраиваться на новую цель.

Сейчас для нас важен каждый матч, каждое очко. Не можем позволить себе такие неудачные серии», — приводит слова тренера Football Italia.

«Монца» во второй раз в сезоне обыграла «Ювентус» в чемпионате Италии. Команда набрала 25 очков и вышла на 11-е место в турнирной таблице. Туринский клуб с 23 баллами опустился на 13-ю строчку.

20 января прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила «Ювентус» 15 очков за финансовые махинации.

ФК Монца
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
13
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
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 2 : 5
29.01 17:00
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 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
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 - : -
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