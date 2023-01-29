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«Ювентус» на своем поле проиграл «Монце»

Иван Шитик
Корреспондент
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29 января. «Ювентус» — «Монца» — 0:2.
Фото AFP

«Ювентус» на своем поле проиграл «Монце» со счетом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей голами в первом тайме отметились Патрик Чурриа и Дани Мота.

«Ювентус» не может победить в трех маьчах подряд. Команда с 23 очками откатилась на 13-е место в турнирной таблице.

«Монца» набрала 25 очков и поднялась на 11-ю строчку.

Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 17:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:2
Монца

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
ФК Монца
ФК Ювентус
4
6
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
13
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 22:45
Лечче – Салернитана
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28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
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 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
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 - : -
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