«Ювентус» на своем поле проиграл «Монце»

«Ювентус» на своем поле проиграл «Монце» со счетом 0:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей голами в первом тайме отметились Патрик Чурриа и Дани Мота.

«Ювентус» не может победить в трех маьчах подряд. Команда с 23 очками откатилась на 13-е место в турнирной таблице.

«Монца» набрала 25 очков и поднялась на 11-ю строчку.