Аллегри: «Ди Мария в первом тайме матча с «Салернитаной» здорово отрабатывал в обороне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Душана Влаховича и полузащитника Анхеля Ди Марии в матче с «Салернитаной» (3:0) в 21-м туре чемпионата Италии.

«Видно, что теперь он лучше двигается, играет острее, сегодня он показал хорошую технику. Ди Мария был восхитителен в течение 45 минут, и если он сможет продолжать в том же духе в течение 60 минут, это даст нам большое преимущество.

Могут ли Кьеза, Ди Мария и Влахович вместе выйти в старте? Дело не в количестве форвардов, а в том, готовы ли они проделать свою работу. Ди Мария, к примеру, здорово отрабатывал в обороне в первом тайме», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков.