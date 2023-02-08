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Сегодня, 08:11

Аллегри: «Ди Мария в первом тайме матча с «Салернитаной» здорово отрабатывал в обороне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру нападающего Душана Влаховича и полузащитника Анхеля Ди Марии в матче с «Салернитаной» (3:0) в 21-м туре чемпионата Италии.

«Видно, что теперь он лучше двигается, играет острее, сегодня он показал хорошую технику. Ди Мария был восхитителен в течение 45 минут, и если он сможет продолжать в том же духе в течение 60 минут, это даст нам большое преимущество.

Могут ли Кьеза, Ди Мария и Влахович вместе выйти в старте? Дело не в количестве форвардов, а в том, готовы ли они проделать свою работу. Ди Мария, к примеру, здорово отрабатывал в обороне в первом тайме», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Сейчас туринская команда занимает 10-е место в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков. 

Анхель Ди Мария
Душан Влахович
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
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 Рома 21 12 4 5 28-18 40
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 Лацио 21 11 6 4 37-17 39
5
 Аталанта 21 11 5 5 39-24 38
6
 Милан 21 11 5 5 37-30 38
7
 Торино 21 8 6 7 22-22 30
8
 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
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 Монца 21 7 5 9 27-30 26
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 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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 Эмполи 21 6 8 7 19-26 26
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 Фиорентина 21 6 6 9 23-28 24
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 Сассуоло 21 6 5 10 24-31 23
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 Лечче 21 5 8 8 21-24 23
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 21 4 6 11 17-35 18
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 21 0 8 13 15-37 8
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Кремонезе – Лечче
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Рома – Эмполи
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Сассуоло – Аталанта
 1 : 0
5.02 14:30
Специя – Наполи
 0 : 3
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 1 : 2
5.02 22:45
Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
Верона – Лацио
 1 : 1
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 2 : 2
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
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Интер

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 11 1 4
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