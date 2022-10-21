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Сегодня, 18:53

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри: «С этого момента мы больше не должны совершать ошибок»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».

«Это будет непростой матч, в прошлом сезоне они обыграли нас дома. «Эмполи» — быстрая и техничная команда, которая физически вымотает нас. Чтобы обыграть их, мы должны соответствовать. С этого момента и до конца года мы больше не должны совершать ошибок», — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» набрал 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» располагается на десятой строчке с 11 очками.

Матч «Ювентус» — «Эмполи» состоится сегодня, 21 октября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Эмполи
Массимилиано Аллегри
серия А
0
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Серия А: «Фиорентина» — «Интер», «Рома» — «Наполи» и другие матчи 11-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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