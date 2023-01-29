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Аллегри: «Ювентус» должен изолироваться от внешних проблем и стремиться вернуться к набранным очкам"

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

«Команда должна изолироваться от всех внешних проблем, сконцентрироваться и стремиться вернуться к набранным очкам. Нас должен волновать только футбол. У нас впереди еще вторая часть сезона», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.

Матч «Ювентус» — «Монца» пройдет сегодня. 29 января. Начало — 17.00 мск.

Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
4
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
5
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
6
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

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