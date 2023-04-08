Аллегри: «У «Лацио» лучшая защита в лиге. Нам предстоит сложный матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Италии против «Лацио».

«Лацио» отлично проводит чемпионат, у них лучшая защита в лиге. Нам предстоит сложный матч. Я ожидаю сбалансированной игры против очень крепкой команды, которую сложно атаковать", — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 44 очка. «Лацио» располагается на второй строчке — 55 очков.

Матч «Лацио» — «Ювентус» пройдет сегодня, 8 апреля. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.