Пароло: «Лукаку был хорош при Конте, но не сейчас»

Бывший футболист «Лацио» Марко Пароло высказался о проблемах форварда Ромелу Лукаку в «Интере».

«В Лукаку нет уверенности в себе, он вынужден зарабатывать доверие, а это не тот игрок, который хорош в таком деле, ему больше нравится быть лидером, признанным, безусловным. При Конте все так и было, он был на 10 с плюсом. Сейчас он не чувствует себя в центре внимания, и ему это очень мешает», — приводит слова Пароло fcinter1908.it.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл 22 матча за «Интер» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.