Главный тренер «Удинезе» Соттил поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»
Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил поделился мнение по поводу предстоящего матча 9-го тура серии А против «Аталанты».
«Мы хотим изменить менталитет, и сейчас мы думаем больше о том, что будем делать мы, а не что будет делать соперник. «Аталанта», как и мы, сюрприз этого сезона. заслуживают свое место в таблице. Будет отличный матч», — заявил Соттил ITASportPress.
Матч «Удинезе» — «Аталанта» состоится 9 октября. Начало — в 16.00 мск. «Аталанта» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков, «Удинезе» идет на 4-й позиции с 19 баллами.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|
2
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
3
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|
4
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|
5
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Интер
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|
8
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|9-11
|11
|
11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
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38 тур
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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