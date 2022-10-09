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9 октября, 07:18

Главный тренер «Удинезе» Соттил поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил поделился мнение по поводу предстоящего матча 9-го тура серии А против «Аталанты».

«Мы хотим изменить менталитет, и сейчас мы думаем больше о том, что будем делать мы, а не что будет делать соперник. «Аталанта», как и мы, сюрприз этого сезона. заслуживают свое место в таблице. Будет отличный матч», — заявил Соттил ITASportPress.

Матч «Удинезе» — «Аталанта» состоится 9 октября. Начало — в 16.00 мск. «Аталанта» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков, «Удинезе» идет на 4-й позиции с 19 баллами.

ФК Аталанта
ФК Удинезе
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
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