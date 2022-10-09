Браим Диас доволен победой «Милана» в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Милана» Браим Диас оценил победу команды в матче серии А против «Ювентуса» (2:0). В этой встрече футболит отметился голом.

«Я всегда рад помочь команде. Этот гол был очень важен. Мы отлично сыграли и получили три очка. У нас очень сплоченная команда, мы проводим время вместе ежедневно. И это видно, в том числе, и на поле», — цитирует слова Диаса pianetamilan.it.

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде сыграет с «Торино».