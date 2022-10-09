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9 октября, 07:16

Браим Диас доволен победой «Милана» в матче с «Ювентусом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Браим Диас оценил победу команды в матче серии А против «Ювентуса» (2:0). В этой встрече футболит отметился голом.

«Я всегда рад помочь команде. Этот гол был очень важен. Мы отлично сыграли и получили три очка. У нас очень сплоченная команда, мы проводим время вместе ежедневно. И это видно, в том числе, и на поле», — цитирует слова Диаса pianetamilan.it.

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде сыграет с «Торино».

ФК Милан
ФК Ювентус
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2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
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17.10 19:30
Сампдория – Рома
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