Нападающий «Сассуоло», выступающий на правах аренды за «Наполи», Джакомо Распадори рассказал, что мечтал выступать в неаполитанском клубе.

«Наполи» был моим первым выбором, потому что я узнал о сильном интересе к себе со стороны руководства клуба. Это был важный шаг в моей карьере, и я чувствовал, что сделал его в нужный момент", — цитирует Распадори DAZN.

В этом сезоне 22-летний итальянец провел 13 матчей в серии А, забив 1 гол.