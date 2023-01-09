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Станкович: «С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович оценил игру команды в матче 17-го тура серии А против «Наполи» (0:2).

«Матч на самом деле достойный, мы были подготовлены и до первого пропущенного гола не уступали сопернику. Понятно, что мы играли против очень сильного соперника. Но мы действовали смело. С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Сампдория» с девятью баллами располагается на 18-й строчке.

ФК Наполи
ФК Сампдория
Деян Станкович
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
3
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
12
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
13
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
14
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 2 : 2
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 1 : 1
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 2 : 2
8.01 17:00
Специя – Лечче
 0 : 0
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 0 : 2
8.01 22:45
Милан – Рома
 2 : 2
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 10
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 15 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
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