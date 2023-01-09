Нападающий «Наполи» Осимхен повторил достижение Джорджа Веа
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен повторил достижение экс-игрока «Милана» Джорджа Веа.
24-летний нигериец отличился в матче 17-го тура серии А против «Сампдории» (2:0), забив свой десятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.
Осимхен стал лишь вторым за всю историю африканским футболистом, забившим десять или более голов в высшем итальянском дивизионе в трех разных сезонах.
Прежде это удавалось только экс-форварду «Милана» и обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|17
|14
|2
|1
|39-13
|44
|
2
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|
3
|Ювентус
|17
|11
|4
|2
|26-7
|37
|
4
|Интер
|17
|11
|1
|5
|37-24
|34
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
12
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
13
|Лечче
|17
|4
|7
|6
|16-18
|19
|
14
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.01
|17:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|2 : 1
|7.01
|20:00
|
Ювентус – Удинезе
|1 : 0
|7.01
|22:45
|
Монца – Интер
|2 : 2
|8.01
|14:30
|
Салернитана – Торино
|1 : 1
|8.01
|17:00
|
Лацио – Эмполи
|2 : 2
|8.01
|17:00
|
Специя – Лечче
|0 : 0
|8.01
|20:00
|
Сампдория – Наполи
|0 : 2
|8.01
|22:45
|
Милан – Рома
|2 : 2
|9.01
|20:30
|
Верона – Кремонезе
|- : -
|9.01
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
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