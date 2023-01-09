Нападающий «Наполи» Осимхен повторил достижение Джорджа Веа

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен повторил достижение экс-игрока «Милана» Джорджа Веа.

24-летний нигериец отличился в матче 17-го тура серии А против «Сампдории» (2:0), забив свой десятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Осимхен стал лишь вторым за всю историю африканским футболистом, забившим десять или более голов в высшем итальянском дивизионе в трех разных сезонах.

Прежде это удавалось только экс-форварду «Милана» и обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа.