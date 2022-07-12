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«Монца» хочет арендовать нападающего «Наполи» Петанью с правом выкупа за 10 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Монца» хочет подписать нападающего «Наполи» Андреа Петанью, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Новичок серии А предлагает неаполитанцам 3 миллиона за аренду игрока. Помимо этого, «Монца» хочет закрепить за собой право обязательного выкупа игрока за 10 миллионов евро, если клуб останется в высшем дивизиона чемпионата Италии.

В прошлом сезоне Петанья провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт 27-летнего итальянца с «Наполи» действует до июня 2024 года.

Андреа Петанья
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