«Монца» хочет арендовать нападающего «Наполи» Петанью с правом выкупа за 10 миллионов евро

«Монца» хочет подписать нападающего «Наполи» Андреа Петанью, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Новичок серии А предлагает неаполитанцам 3 миллиона за аренду игрока. Помимо этого, «Монца» хочет закрепить за собой право обязательного выкупа игрока за 10 миллионов евро, если клуб останется в высшем дивизиона чемпионата Италии.

В прошлом сезоне Петанья провел 32 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт 27-летнего итальянца с «Наполи» действует до июня 2024 года.