Главный тренер «Ромы» отреагировал на новости о возможном увольнении

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека отреагировал на новости о его возможном увольнении в ближайшее время.

«Я был готов к отставке с первого дня моего прибытия в Рим. Мы находимся там, где позволяет наша игра. Я полностью доверяю своей команде.

Логично, что когда мы проигрываем, то ко мне появляется много вопросов. В такой ситуации остается лишь продолжать работать", — цитирует специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Рома» может уволить Фонсеку после вылета из Кубка Италии.

В серии А римляне занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 18 матчей.