Пиоли о матче с «Лечче»: «В первом тайме мы ошиблись во всем, в чем только можно было»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:2).

«В первом тайме мы ошиблись во всем, в чем только можно было. У нас была хорошая реакция во втором тайме, но мы должны были сделать больше.

Мы были разочарованы результатами с «Ромой» и «Торино» и хотели лучше начать матч. Ошибка при первом голе была очевидна, но нам нужно было лучше держать мяч.

Замена Эрнандеса? В конце первого тайма я мог заменить многих игроков. Я выбрал его для придания свежести флангам.

Теперь нам нужно подумать о Суперкубке, который является важным финалом. Я надеюсь вернуть Ребича и Златана, чтобы Жиру перевел дух, но в составе у нас достаточно сил», — приводит слова Пиоли Football Italia.