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«Кремонезе» уволил главного тренера Альвини. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне серии А

«Кремонезе» уволил главного тренера команды Массимилиано Альвини
Иван Шитик
Корреспондент
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Массимилиано Альвини.
Фото ФК «Кремонезе»

«Кремонезе» на официальном сайте сообщил о решении отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Альвини.

14 января «Кремонезе» со счетом 2:3 уступил «Монце» в матче 18-го тура серии А.

Клуб из Кремона набрал только 7 очков и идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда не только не одержал ни одной победы, но и не вела в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.

Ранее появлялась информация, что основным претендентом на пост главного тренера является экс-тренер «Дженоа», «Палермо», «Болоньи», «Кальяри» и «Лацио» Давиде Баллардини.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Кремонезе
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
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Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
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 - : -
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