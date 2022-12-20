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Пиоли об интересе «Челси» к Леау: «Я вижу, что Рафа счастлив в «Милане». Посоветовал ему продлить контракт»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Стефано Пиоли и Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на слухи об интересе к форварду его команды Рафаэлу Леау со стороны «Челси».

«Я посоветовал Рафе подписать новый контракт и остаться в «Милане». Я вижу, что он счастлив с нами. Здесь у него будет возможность вырасти еще сильнее», — приводит Sky Sports слова Пиоли.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

На минувшем ЧМ-2022 форвард забил 2 гола в 5 матчах за сборную Португалии.

Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.

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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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