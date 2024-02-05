Индзаги о победе «Интера» над «Ювентусом»: «Мы доминировали, но говорить о скудетто еще рано»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Мы заслужили эту важную победу, вся команда хотела этого. Мы контролировали игру и довольны тем, что увидели на поле. Впрочем, говорить о скудетто еще рано, впереди длинный путь. «Ювентус» и «Милан» не сдадутся просто так.

Щенсны сделал несколько невероятных спасений, но я видел, что моя команда сконцентрирована, мы позволили сопернику провести лишь одну контратаку за весь матч. Парни отлично поработали в последние семь месяцев, нужно продолжать в том же духе», — приводит DAZN слова Индзаги.

«Интер» лидирует в турнирной таблице серии А с 57 очками в 22 матчах. «Ювентус» идет вторым с 53 очками в 23 играх.