Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

5 февраля, 00:41

«Ювентус» проиграл «Интеру» из-за автогола Гатти

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Ювентус» на выезде проиграл «Интеру» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 37-й минуте встречи в свои ворота забил защитник гостей Федерико Гатти.

«Интер» благодаря победе оторвался от идущего вторым «Ювентуса» в турнирной таблице серии А. «Нерадзурри» лидируют с 57 очками в 22 матчах, туринская команда идет второй с 53 очками в 23 играх.

В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Ромой» (10 февраля), а «Ювентус» примет на своем поле «Удинезе» (12 февраля).

Италия. Серия А. 23-й тур
04 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Ювентус

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
8
6
Читайте также
Олимпийские игры 2014 в Сочи — основная информация: как прошли и кто выиграл, что было построено и стало с объектами
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук — лучший игрок серии А по передачам под удар в 2024 году

Индзаги о победе «Интера» над «Ювентусом»: «Мы доминировали, но говорить о скудетто еще рано»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 1 : 0
5.02 22:45
Рома – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости