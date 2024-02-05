«Ювентус» проиграл «Интеру» из-за автогола Гатти

«Ювентус» на выезде проиграл «Интеру» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 37-й минуте встречи в свои ворота забил защитник гостей Федерико Гатти.

«Интер» благодаря победе оторвался от идущего вторым «Ювентуса» в турнирной таблице серии А. «Нерадзурри» лидируют с 57 очками в 22 матчах, туринская команда идет второй с 53 очками в 23 играх.

В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Ромой» (10 февраля), а «Ювентус» примет на своем поле «Удинезе» (12 февраля).