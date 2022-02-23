Форвард «Ювентуса» Кайю Жорже получил разрыв связи колена и перенесет операцию
Нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже получил травму, выступая за молодежную команду, сообщает официальный сайт клуба.
Обследование показало, что у игрока разрыв сухожилия правого колена. В ближайшие часы его прооперируют. Более того, сезон для игрока, вероятно, закончен. Срок восстановления после такой травмы может составить не менее девяти месяцев.
20-летний бразилец в текущем сезоне провел 11 матчей за первую команду «Юве» и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|
13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
14
|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|23
|1
|4
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