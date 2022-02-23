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23 февраля, 23:37

Форвард «Ювентуса» Кайю Жорже получил разрыв связи колена и перенесет операцию

Евгений Петров
Корреспондент

Нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже получил травму, выступая за молодежную команду, сообщает официальный сайт клуба.

Обследование показало, что у игрока разрыв сухожилия правого колена. В ближайшие часы его прооперируют. Более того, сезон для игрока, вероятно, закончен. Срок восстановления после такой травмы может составить не менее девяти месяцев.

20-летний бразилец в текущем сезоне провел 11 матчей за первую команду «Юве» и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

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3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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 Торино 25 9 6 10 32-26 33
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16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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Роберто Сориано

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Болонья

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