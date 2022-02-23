Форвард «Ювентуса» Кайю Жорже получил разрыв связи колена и перенесет операцию

Нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже получил травму, выступая за молодежную команду, сообщает официальный сайт клуба.

Обследование показало, что у игрока разрыв сухожилия правого колена. В ближайшие часы его прооперируют. Более того, сезон для игрока, вероятно, закончен. Срок восстановления после такой травмы может составить не менее девяти месяцев.

20-летний бразилец в текущем сезоне провел 11 матчей за первую команду «Юве» и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.