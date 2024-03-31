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Главный тренер «Наполи» Кальцона: «У нас все меньше шансов попасть в Лигу чемпионов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 30-го тура серии А.

«У нас есть положительные качества сильной команды, но есть и недостатки. Мы уязвимы, и это нехорошо. У нас все меньше шансов попасть в Лигу чемпионов, но мы должны продолжать смотреть вперед и совершенствоваться. Проблема не в оборонительной линии, вся команда испытывает трудности. Все знают о проблемах «Наполи». Сменилось три тренера и много игроков. Это огромная разница по сравнению с прошлым сезоном, но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова тренера Football Italia.

«Наполи» с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. 7 апреля команда сыграет против «Монцы». Команда отстает от занимающей четвертое место «Болоньи» на 9 очков, но у красно-синих есть игра в запасе.

Источник: Football Italia
ФК Аталанта
ФК Наполи
Франческо Кальцона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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