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Глава судейского корпуса Италии посоветовал болельщикам подучить правила или перестать ходить на стадионы

11:48
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Глава судейского корпуса Италии Марчелло Никки заявил, что судья верно не назначил пенальти в ворота «Ювентуса» в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:1). Мяч попал в руку защитнику «Юве» Маттейсу де Лигту, но главный арбитр встречи Массимилиано Иррати после использования ВАР решил не фиксировать нарушение.

— Он принял правильное решение. Нарушения не было, — цитирует Никки Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io Sport.

Фанатам нужно изучить правила и принять их. А тем, кто считает, что решения принимаются в зависимости от команды, могут вообще перестать ходить на стадионы.

Судьи работают хорошо. Проблема в другом: многие эксперты, которые высказывают свое мнение, не знают правил.

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