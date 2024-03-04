Гиорги Шелия сравнил Кварацхелию и Аршавина

Грузинский вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия сравнил уровень футболистов в России и Грузии.

— Хвича играет немного на другой позиции. Но и Алексей очень техничный. Как и Головин. Саша, безусловно, сильный футболист.

— Хвича или Аршавин?

— Это что сейчас началось? (Смеется.) Надо посмотреть через несколько лет — Аршавин давно закончил. Помню игру Андрея — он был машиной, просто топ. Играл в «Арсенале», а что творил в «Зените» и в сборной! Не везде рождаются такие футболисты на потоке. В Грузии кого вспомнить на этой позиции, кроме Хвичи? Тяжело, даже некого, — заявил Шелия Sport24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Всего за клуб он провел 78 матчей, забил 23 гола и отдал 23 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского нападающего в 80 миллионов евро