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4 марта, 08:25

Гиорги Шелия сравнил Кварацхелию и Аршавина

Виктория Кравченко
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Футболист "Наполи" Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Грузинский вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия сравнил уровень футболистов в России и Грузии.

— Хвича играет немного на другой позиции. Но и Алексей очень техничный. Как и Головин. Саша, безусловно, сильный футболист.

— Хвича или Аршавин?

— Это что сейчас началось? (Смеется.) Надо посмотреть через несколько лет — Аршавин давно закончил. Помню игру Андрея — он был машиной, просто топ. Играл в «Арсенале», а что творил в «Зените» и в сборной! Не везде рождаются такие футболисты на потоке. В Грузии кого вспомнить на этой позиции, кроме Хвичи? Тяжело, даже некого, — заявил Шелия Sport24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Всего за клуб он провел 78 матчей, забил 23 гола и отдал 23 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского нападающего в 80 миллионов евро

Источник: https://sport24.ru/football/news-626313-miranchuk-ne-meneye-tekhnichen-chem-khvicha-futbolist-akhmata-sheliya-sravnil-alekseya-i-arshavina-s-kvaratskheliyey
Андрей Аршавин
Гиорги Шелия
Хвича Кварацхелия
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1
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2
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3
 Милан 27 17 5 5 51-32 56
4
 Болонья 27 14 9 4 41-24 51
5
 Рома 27 14 5 8 52-33 47
6
 Аталанта 27 14 4 9 49-30 46
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 27 12 6 9 39-30 42
9
 Лацио 27 12 4 11 32-29 40
10
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
11
 Монца 27 9 9 9 28-34 36
12
 Дженоа 27 8 9 10 29-33 33
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 Лечче 27 5 10 12 25-44 25
14
 Эмполи 27 6 7 14 22-41 25
15
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 Верона 27 5 8 14 24-36 23
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