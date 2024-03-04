Аллегри о поражении «Ювентуса» от «Наполи»: «Мы показали свою неопытность»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Парни сыграли неплохо, у нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Это все — часть процесса, часть роста, мы ищем правильный баланс в больших матчах. Мы показали, свою неопытность», — приводит Football Italia слова Аллегри.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице серии А с 57 очками. Отставание туринцев от лидирующего «Интера» составляет 12 очков.