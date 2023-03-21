Гаттузо рассказал об игроках, впечатливших его в последнее время

Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о футболистах, которые его впечатлили.

«Амрабат. Я с волнением следил за ним на чемпионате мира, где он действовал просто невероятно энергично и самоотверженно. Мне он очень импонирует. Также Тонали — это что-то среднее между мной и Пирло, он техничнее меня, — цитирует Гаттузо ITASportPress.

Ранее Гаттузо выступал за «Милан».

Последним местом работы специалиста была «Валенсия», которую он покинул в январе 2023 года.