Гасперини — о поражении от «Кальяри»: «Возможно, ничья была бы справедливым результатом»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:2).
«Мы пропустили неудачный гол, поскольку до этого «Кальяри» не доставлял нам никаких проблем, но это дало им второе дыхание. У нас было ощущение, что «Кальяри» может переломить ход встречи. Мы имели несколько голевых моментов, но нам не хватало качества. Возможно, ничья была бы справедливым результатом.
Мы должны использовать «Кальяри» в качестве примера, потому что, если мы хотим чего-то добиться в матче с «Ливерпулем», нам нужно выходить на поле с таким же настроем, который «Кальяри» продемонстрировал против нас сегодня", — приводит слова Гасперини Football Italia.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.
После этого матча «Аталанта» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 30 очками — на 13-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|31
|18
|8
|5
|45-24
|62
|
4
|Болонья
|31
|16
|10
|5
|45-25
|58
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55-34
|50
|
7
|Наполи
|31
|13
|9
|9
|48-38
|48
|
8
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37-34
|46
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42-35
|43
|
11
|Монца
|31
|11
|9
|11
|34-41
|42
|
12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34-38
|38
|
13
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-52
|30
|
14
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
15
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
16
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
17
|Верона
|31
|6
|9
|16
|28-42
|27
|
18
|Фрозиноне
|31
|6
|8
|17
|38-61
|26
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25-64
|15
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|1 : 0
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|3 : 2
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|2 : 4
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|2 : 1
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|1 : 2
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|1 : 0
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|29
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|26
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5