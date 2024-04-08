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Гасперини — о поражении от «Кальяри»: «Возможно, ничья была бы справедливым результатом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (1:2).

«Мы пропустили неудачный гол, поскольку до этого «Кальяри» не доставлял нам никаких проблем, но это дало им второе дыхание. У нас было ощущение, что «Кальяри» может переломить ход встречи. Мы имели несколько голевых моментов, но нам не хватало качества. Возможно, ничья была бы справедливым результатом.

Мы должны использовать «Кальяри» в качестве примера, потому что, если мы хотим чего-то добиться в матче с «Ливерпулем», нам нужно выходить на поле с таким же настроем, который «Кальяри» продемонстрировал против нас сегодня", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел всю игру на скамейке запасных.

После этого матча «Аталанта» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 30 очками — на 13-й строчке.

ФК Аталанта
ФК Кальяри
Джан Пьеро Гасперини
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2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
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 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
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5
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6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
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 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
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