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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и прервал 4-матчевую серию без побед в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» — «Фиорентина».
Фото Reuters

«Ювентус» дома одержал победу над «Фиорентиной» в матче 31-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте забил защитник Федерико Гатти.

«Ювентус» (62) прервал 4-матчевую серию без побед в серии А и продолжает занимать третье место. «Фиорентина» (43) идет десятой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 31-й тур
07 апр, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Фиорентина

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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«Аталанта» проиграла «Кальяри», Миранчук не вышел на поле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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5.04 21:45
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Рома – Лацио
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Эмполи – Торино
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7.04 13:30
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Милан

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Милан

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Оливье Жиру

Милан

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Рома

 7
И К Ж
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Кальяри

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Ювентус

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