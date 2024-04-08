Аллегри отреагировал на победу «Ювентуса» над «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на победу команды в матче 31-го тура серии А против «Фиорентины» (1:0).

«Каждый день мы работаем, чтобы стать лучше. Есть и психологические моменты, все же мы давно не выигрывали серию А. В первом тайме нам ничто не угрожало. Три наших гола были отменены из-за сантиметрового офсайда, также мы создавали моменты во втором тайме», — цитирует Football Italia.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии, набрав 62 очка за 31 матч.