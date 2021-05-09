Гасперини опроверг слухи о переговорах с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини развеял все слухи о том, что он может возглавить «Тоттенхэм».

«Это абсолютная чушь. Даже не было никаких разговоров. У меня есть контракт с «Аталантой». И меня все устраивает в этой команде», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Контракт Гасперини с «Аталантой» будет действовать до лета 2022 года. Клуб из Бергамо располагается на второй строчке в серии А.