Миранчук помог «Аталанте» установить новый рекорд серии А

«Аталанта» на выезде одержала крупную победу над «Пармой» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Воскресная встреча завершилась со счетом 5:2.

Данная встреча вошла в историю чемпионатов Италии с периода, когда за победу начали начислять три очка (с сезона-1994/95). Впервые четыре мяча забили игроки одной команды, которые вышли на замену по ходу матча, сообщает статистический портал Opta. Хет-триком отличился нападающий Луис Муриэль, еще один мяч в активе полузащитника Алексея Миранчука.