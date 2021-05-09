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Миранчук помог «Аталанте» установить новый рекорд серии А

18:31
Луис Муриэль. Фото Instagram
Луис Муриэль. Фото Instagram
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«Аталанта» на выезде одержала крупную победу над «Пармой» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Воскресная встреча завершилась со счетом 5:2.

Данная встреча вошла в историю чемпионатов Италии с периода, когда за победу начали начислять три очка (с сезона-1994/95). Впервые четыре мяча забили игроки одной команды, которые вышли на замену по ходу матча, сообщает статистический портал Opta. Хет-триком отличился нападающий Луис Муриэль, еще один мяч в активе полузащитника Алексея Миранчука.

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