Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал создание Суперлиги.

«К счастью, английские клубы передумали, иначе был реальный риск, что мы бы играли здесь без причины. Футбол любят во всем мире, потому что каждый может играть и побеждать. Я знаю, что миллионы фанатов поддерживают эти 12 клубов, но если кто-то откажется от прибыли, никто не спасет «Аталанту». Она закроется. Никто не придет нас спасти, мы — мелочь.

В понедельник я был уверен, что все кончено. Сезон закончился, зачем нам играть? Попасть в Лигу чемпионов, чтобы наша мечта снова сыграть с «Реалом», «Ливерпулем» и «ПСЖ» не исполнилась?» — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».