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Гасперини — о переговорах судей с ВАР: «Эти аудиофайлы — будто государственная тайна, но мы должны иметь возможность послушать их»

Гасперини заявил, что переговоры судей с видеоассистентами не должны оставаться тайной
14:20
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что переговоры судей с видеоассистентами не должны оставаться тайной.

«Эти аудиофайлы — будто государственная тайна, но мы должны иметь возможность послушать их, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Иначе мы будем думать, что что-то работает неправильно. При этом всегда нужно принимать ошибки арбитра. Например, в субботу нам не назначили пенальти за нарушение правил на Сапате».

После 18 туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/gasperini-let-us-listen-to-var-audio/

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Карен Саркисян все материалы автора

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