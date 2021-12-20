Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что переговоры судей с видеоассистентами не должны оставаться тайной.

«Эти аудиофайлы — будто государственная тайна, но мы должны иметь возможность послушать их, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Иначе мы будем думать, что что-то работает неправильно. При этом всегда нужно принимать ошибки арбитра. Например, в субботу нам не назначили пенальти за нарушение правил на Сапате».

После 18 туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.