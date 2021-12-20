Жезус об отмененном голе «Милана»: «Правила есть правила. Жиру мешал мне сыграть в мяч»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус прокомментировал отмененный гол нападающего «Милана» Франка Кессье в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0) из офсайда у форварда «россонери» Оливье Жиру.

«Правила есть правила, и их нужно соблюдать, — приводит слова Жезуса Football Italia. — Жиру мешал мне сыграть в мяч. Это нелегко сделать, когда рядом с тобой игрок соперника, тем более таких габаритов, как Оливье. В данной ситуации я сделал все что мог. В правилах все четко прописано».

После 18 туров чемпионата Италии «Наполи» и «Милан» набрали по 39 очков и занимают второе и третье места соответственно.