«Галатасарай» заплатит «Роме» за Дзаньоло 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами

«Галатасарай» в шаге от подписания полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По информации инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб заплатит за хавбека 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Деньги будут отправлены четырьмя платежами.

Сам игрок подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. В соглашении Дзаньоло будет прописана сумма выкупа за 30 миллионов евро.

Сообщается, что уже завтра футболист может прилететь в Стамбул.

Действующее соглашение 23-летнего итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.