«Брешиа» во второй раз за сезон уволила испанского тренера Клотета

«Брешиа» на официальном сайте объявила об увольнении испанского тренера Пепа Клотета.

45-летний специалист в первый раз был уволен со своего поста в декабре 2022 года. Его место занял Альфредо Альетти, при котором команда успела провести только два официальных матча.

16 января итальянская команда вернула Клотета и вновь назначила его главным тренером.

«Брешиа», которая потерпела четыре поражения подряд, после 23 туров занимает 16-е место в итальянской серии B.