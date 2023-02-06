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Сегодня, 23:26

«Брешиа» во второй раз за сезон уволила испанского тренера Клотета

Иван Шитик
Корреспондент
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Пеп Клотет.
Фото ФК «Брешиа»

«Брешиа» на официальном сайте объявила об увольнении испанского тренера Пепа Клотета.

45-летний специалист в первый раз был уволен со своего поста в декабре 2022 года. Его место занял Альфредо Альетти, при котором команда успела провести только два официальных матча.

16 января итальянская команда вернула Клотета и вновь назначила его главным тренером.

«Брешиа», которая потерпела четыре поражения подряд, после 23 туров занимает 16-е место в итальянской серии B.

ФК Брешиа
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