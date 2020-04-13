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«Галатасарай» предлагает Балотелли контракт на два с опцией продления еще на сезон

14:37
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Нападающий Марио Балотелли может покинуть «Брешию». На 29-летнего итальянца претендует «Галатасарай», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Турецкий клуб предлагает футболисту контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон. Агент Балотелли Мино Райола ведет активные переговоры.

Футболист намерен перейти в более сильный клуб, так как рассчитывает вернуться в сборную Италии. В текущем сезоне на счету Балотелли 5 голов в 19 матчах серии А.

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