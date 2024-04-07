Жиру: «Мне так кажется, что это лучший «Милан»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу команды в матче 32-го тура серии А против «Лечче» (3:0). В этой встрече футболист отметился голом.

«Да, мне так кажется, что это лучший «Милан». Мы хотели эту победу. Удалось забить два гола в первом тайме, это было важно», — цитирует игрока pianetamilan.it.

После 32 туров серии А «Милан» занимает 2-е место, набрав 68 очков.