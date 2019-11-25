Франк де Бур рассказал, какое впечатление на него произвел Габигол в «Интере»

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур вспомнил, какое впечатление у него осталось от работы с нападающим Габриэлом «Габиголом» Барбозой.

— «Интер» купил его за 35 миллионов евро. Я тогда мало что знал о нем, но мне твердили, что это фантастический игрок, — приводит слова де Бура ESPN со ссылкой на Fox Sport NL. — Он считал, что может решить исход любого матча, хотя просто стоял на поле.

Ему дали прозвище «Габигол». Но мы называли его «Габи-не-гол». Когда он приехал, то у него была два пресс-атташе и личная охрана. Но на поле он был абсолютно бесполезен.

Тренер, который пришел после меня, а меня уволили довольно быстро, тоже ничего не смог с ним сделать. А потом он вернулся в Бразилию.

«Интер» отдал нападающего в аренду во «Фламенго». В недавнем финале Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» (2:1) он сделал дубль.