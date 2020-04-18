Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти заявил, что руководство клуба заставило его завершить карьеру раньше, чем он того хотел. Тотти ушел из футбола в 40 лет, после чего занял пост директора клуба. В 2019 году он покинул эту должность после критики президента Джима Паллотты.

— Я не хотел заканчивать карьеру. Я был в хорошей форме, так зачем я должен был уходить? — цитирует Football Italia Тотти. — Я не собирался играть все время или заставлять кого-то выпускать меня. Я предпочел завершить карьеру, чем уходить куда-то на год. Я не глупый, мне не 10 лет, но я был в хорошей форме, что я замечал на тренировке.

Мне хотелось просто быть частью команды в раздевалке, помогать тренеру, передавать опыт молодежи. Каждый раз, когда я выходил со скамейки, на стадионе зажигались огни, и это помогало мне.

Некоторые люди сказали мне, что решение уйти я приму сам, а затем заставили меня сделать это. Я был расстроен, потому что я готов был отдать ногу за «Рому».

Пока Паллотта президент, я не ступлю ногой на поле стадиона. Когда я забираю Кристиана с тренировки, я стою за воротам. Иногда я сижу в машине и плачу от того, что после 30 лет я не могу даже ступить на поле здесь.