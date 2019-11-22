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Франческо Тотти: «Если сейчас «Рома» попросит меня вернуться, это создаст большие трудности»

22:52
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о возможности вернуться в римский клуб.

— Я очень обидчив, — приводит слова Тотти Football Italia. — Когда я решу пойти по этому пути, я закончу его. Если сейчас «Рома» попросит меня вернуться, это создаст большие трудности.

Но я бы сказал «нет», потому что я уважаю принятое решение и хочу продолжать идти по этому пути. Я хочу следить за игроками и передавать им свой опыт.

Тотти выступал за «Рому» с 1992-го по 2017 год. В июле 2017-го итальянец был назначен директором римского клуба, а два года спустя покинул пост.

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