Франческо Тотти: «Если сейчас «Рома» попросит меня вернуться, это создаст большие трудности»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о возможности вернуться в римский клуб.

— Я очень обидчив, — приводит слова Тотти Football Italia. — Когда я решу пойти по этому пути, я закончу его. Если сейчас «Рома» попросит меня вернуться, это создаст большие трудности.

Но я бы сказал «нет», потому что я уважаю принятое решение и хочу продолжать идти по этому пути. Я хочу следить за игроками и передавать им свой опыт.

Тотти выступал за «Рому» с 1992-го по 2017 год. В июле 2017-го итальянец был назначен директором римского клуба, а два года спустя покинул пост.