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Сегодня, 06:58

Влахович может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно

Иван Торопцев
Корреспондент
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Арсенале», утверждает Daily Mirror.

По данным источника, 23-летний серб готов рассмотреть вариант с переходом в лондонский клуб этим летом. Главный тренер «канониров» Микель Артета хотел заполучить футболиста еще в прошлом году, но тогда игрок отклонил предложение.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 75 миллионов евро.

Душан Влахович
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
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«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
6
 Брайтон 27 13 7 7 51-34 46
7
 Астон Вилла 29 13 5 11 39-40 44
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 29 10 9 10 29-30 39
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
14
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
15
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
16
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
17
 Нот. Форест 29 6 9 14 24-52 27
18
 Борнмут 29 7 6 16 27-57 27
19
 Лестер 29 7 4 18 40-51 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
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38 тур
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
 0 : 2
4.04 21:45
Лидс – Нот. Форест
 2 : 1
4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
5.04 22:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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