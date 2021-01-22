Форвард «Наполи» Осимхен вылечился от коронавируса

Форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен излечился от коронавируса, сообщается в Twitter клуба.

О заражении игрока Covid-19 стало известно 2 января. Футболист не мог излечиться больше двух недель.

Таким образом, форвард может принять участие в матче серии A с «Вероной», который состоится 24 января. В текущем сезоне Осимхен сыграл 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.