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Сегодня, 13:25

Моуринью уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в Лигу чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, вероятно, уйдет из команды, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в ЛЧ в следующем сезоне.

На данный момент команда занимает пятое место в таблице серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио». Срок действующего контракта Моуринью с клубом рассчитан до лета 2024 года.

5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Рома
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
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 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
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 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
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 Специя 24 4 8 12 21-41 20
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 Верона 24 4 5 15 20-37 17
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