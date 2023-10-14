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Сегодня, 15:31

Форвард Мартинес может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Виктория Кравченко
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес в скором времени может подписать новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланцы готовят соглашение для игрока с существенным увеличением текущей зарплаты. По новому контракту аргентинец будет зарабатывать семь миллионов евро в год. Такого оклада нет ни у кого в команде.

Нынешний контракт 26-летнего нападающего с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость Мартинеса составляет 100 миллионов евро.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
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Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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И К Ж
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Майк Меньян

Милан

 6 1 1
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Удинезе

 7 1 1
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